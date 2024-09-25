Paslon Nelson-Kris Bertekad Tuntaskan Angka Kemiskinan di Gorontalo

GORONTALO - Calon Gubernur Gorontalo nomor urut 2, Nelson Pomalingo bertekad untuk menuntaskan angka kemiskinan, dengan berkolaborasi dengan unsur terkait.

"Kami bertekad untuk menuntaskan angka kemiskinan, agar Provinsi Gorotalo bisa keluar dari peringkat terendah kemiskinan di Indonesia," kata Nelson.



Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, menggelar rapat pleno terbuka, pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada 2024, pada Senin 24 September 2024.