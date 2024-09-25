Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Paslon Nelson-Kris Bertekad Tuntaskan Angka Kemiskinan di Gorontalo

Nurfaizi Lahasan , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |02:13 WIB
Paslon Nelson-Kris Bertekad Tuntaskan Angka Kemiskinan di Gorontalo
Paslon Nelson-Kris di Pilgub Gorontalo 2024 (foto: dok ist)
A
A
A

GORONTALO - Calon Gubernur Gorontalo nomor urut 2, Nelson Pomalingo bertekad untuk menuntaskan angka kemiskinan, dengan berkolaborasi dengan unsur terkait.

"Kami bertekad untuk menuntaskan angka kemiskinan, agar Provinsi Gorotalo bisa keluar dari peringkat terendah kemiskinan di Indonesia," kata Nelson.
 
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, menggelar rapat pleno terbuka, pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada 2024, pada Senin 24 September 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192480//pemerintah-8kSZ_large.jpg
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Penataan Ulang Peta Kekuasaan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/340/3120628//pilkada-njaf_large.jpg
Pilkada Serang, Pengamat: Andika Tumbang Wujud Penolakan Dinasti Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428//ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087//kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082//bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021//kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement