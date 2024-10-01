Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Konsolidasi, Perindo Kota Malang Rapatkan Barisan Menangkan WALI

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |02:05 WIB
Gelar Konsolidasi, Perindo Kota Malang Rapatkan Barisan Menangkan WALI
Partai Perindo Kota Malang rapatkan barisan menangkan WALI (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
MALANG - Partai Perindo Kota Malang melaksanakan konsolidasi pemenangan pasangan calon (Paslon) kepala daerah yang diusungnya. Pada konsolidasi yang berlangsung di sebuah hotel kawasan Alun-alun Merdeka Kota Malang ini calon kepala daerah, yang didukung Partai Perindo yakni Wahyu Hidayat, juga tampak hadir.

Wahyu Hidayat datang sendiri tanpa pasangan calon wakilnya, di tengah kesibukannya darı beberapa acara di tahapan kampanye Pilihan Wali (Pilwali) Kota Malang 2024. Setibanya di hotel tempat acara pekik teriakan WALI, singkatan darı Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin, selaku calon wali kota dan calon wakil wali kota menyambutnya, pada Senin malam (30/9/2024).

Pada konsolidasi bertajuk 'Memperat Kesolidan, Mengawal Demokrasi, dan Pemenangan Pilkada 2024' dihadiri puluhan kader darı partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu. Kader-kader ini mulai dari tingkat kecamatan hingga ranting di masing-masing kelurahan di Kota Malang.

Guyuran hujan tak membuat Wahyu Hidayat dan para kader yang datang patah semangat. Cuaca Kota Malang yang dingin di malam hari menjadi lebih hangat dalam suasana kehangatan konsolidasi internal partai.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Laily Fitriyah Liza Min Nelly mengungkapkan, kader yang datang ini merupakan kader-kader pilihan, makanya ia mengakui tak berlalu banyak. Tapi ia optimis jumlah kader yang tak banyak ini mampu memberikan efek domino bagi kemenangan Paslon WALI, yang mendapat nomor urut 1 dalam kontestasi Pilkada Kota Malang.

"Saya pastikan yang duduk di sini bukan hanya duduk nonton, mendengarkan tapi sampai di rumah, menyiarkan bagaimana untuk memenangkan WALI," ucap Nelly, sapaan akrabnya.

 

