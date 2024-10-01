Breaking News: Gempa Besar M6,0 Guncang Wakatobi Sultra

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 6,0 mengguncang Wakatobi, Sulawesi Utara (Sultra), Selasa (1/10/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 16:28 WIB.

Lokasi gempa pada 6.19 Lintang Selatan (LS), dan 125.01 Bujur Timur (BT), tepatnya 184 kilometer sebelah tenggara Wakatobi. Gempa berada pada kedalaman 623 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:6.0, 01-Oct-2024 16:28:04WIB, Lok:6.19LS, 125.01BT (184 km Tenggara WAKATOBI-SULTRA), Kedlmn:623 Km #BMKG," tulis BMKG.



