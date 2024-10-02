Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pentagon Tembak Jatuh Rudal Balistik Iran ke Israel, Dua Kapal Perusak Angkatan Laut AS Tembakkan Selusin Pencegat

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |12:11 WIB
Pentagon mengatakan Amerika Serikat menembakkan sekitar selusin pencegat pada rentetan rudal balistik Iran yang ditembakkan ke Israel (Foto: Tangkapan layar)
NEW YORK Pentagon mengatakan Amerika Serikat (AS) membantu menembak jatuh rudal balistik yang ditembakkan Iran ke Israel. AS menembakkan sekitar selusin pencegat pada rentetan rudal balistik Iran yang ditembakkan ke Israel pada Selasa (1/10/2024).

Dalam jumpa pers Pentagon pada Selasa (1/10/2024), Mayjen Patrick Ryder mengatakan dua kapal perusak Angkatan Laut AS menembakkan pencegat ke rudal, yang diyakini AS semuanya diluncurkan dari Iran.

Ia tidak mengonfirmasi apakah mereka mengenai salah satu rudal Iran yang digunakan dalam serangan itu. Dia menambahkan bahwa informasi ini belum dipastikan.

Mayjen Ryder menambahkan bahwa Pentagon tidak mengetahui adanya peringatan untuk serangan tersebut.

Presiden AS Joe Biden mengatakan AS secara aktif mendukung pertahanan Israel atas arahannya. Ia mengatakan telah menghabiskan pagi hari di Ruang Situasi , pusat Gedung Putih untuk menangani masalah keamanan nasional yang serius.

Israel mengatakan Iran meluncurkan sekitar 180 rudal ditembakkan ke Israel, yang sebagian besar berhasil dicegat. Serangan rudal ini akan membuatnya sedikit lebih besar dari rentetan serangan pada bulan April ketika Teheran meluncurkan sekitar 110 rudal balistik dan 30 rudal jelajah yang ditembakkan ke Israel.

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah membela serangan itu, menyebutnya sebagai respons tegas dalam membela kepentingan dan warga negara Iran.

 

