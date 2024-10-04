Biddokkes Polda Metro Cek Kesehatan Personil yang Amankan Pilkada DKI

JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi personilnya. Upaya itu memastikan bahwa personel kepolisian dalam keadaan fisik yang prima dan mampu melaksanakan tugas pengamanan kampanye.

Pemeriksaan ini mencakup berbagai aspek kesehatan fisik umum dan pemberian vitamin serta suplemen guna meningkatkan ketahanan tubuh anggota yang terlibat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh personel yang bertugas dalam kondisi prima serta siap menjalankan tugas pengamanan secara maksimal.

"Pemeriksaan merupakan tindakan preventif untuk menjaga kesehatan personel selama periode kampanye yang menuntut stamina anggota dilapangan." ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya Kamis (3/9/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, upaya pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan personil ini juga berfungsi untuk meminimalisir risiko sakit atau kejadian fatal lain yang dapat terjadi selama pengamanan Pilkada.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh anggota berada dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugas dengan baik sehingga pengamanan Kampanye dapat berjalan aman dan lancar," jelasnya.