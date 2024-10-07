Demi Menangkan RIDO, Relawan Siap Manuver Sampai ke Akar Rumput

JAKARTA - Ketua Relawan JAM DKJ Ricky Syahputra mengatakan pihaknya siap bermanuver sampai dengan ke akar rumput untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta periode 2024-2029. Hal itu menjadi komitmennya mendukung RIDO dengan deklarasi di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Selain JAM DKJ, ada lima relawan lainnya yang turut mendeklarasikan mendukung RIDO, yakni Pemuda Bali Bersatu, SIAAP, Relawan BERAS, Gerakan Milenial Indonesia, dan Sobat Karib RIDO. Tercatat RIDO sudah didukung kurang lebih 250 kelompok relawan dari berbagai kalangan.

Ricky Syahputra menyatakan JAM DKJ memang sudah terbentuk sampai dengan tingkat kelurahan. Hal itu tentunya akan membuat pihaknya efektif bergerak dalam menggalang dukungan untuk RIDO.

"Masing-masing relawan punya cara masing-masing. Kalau kami menyusun setiap korwil, baik di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami membentuk satu koordinator di Kecamatan sampai dengan Kelurahan," kata Ricky Syahputra di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Dia mengatakan JAM DKJ akan bergerak menjaring pemilih milenial dengan cara melakukan sosialisasi visi dan misi RIDO. Hal itu agar kaum milenial jatuh hati dengan program-program yang disiapkan RIDO.

"Kami relawan khusu untuk jaringan kaum milenial, dan kami fokus di milenial. Kenapa? Karena milenial di DKJ ini ada lebih dari 45 persen pemilik suara," katanya.

"Ada temen-temen yang lain bergerak di bidang yang lain. Bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fokus di bidangnya masing-masing dengan satu tujuan yang sama bagaimana Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur 2024-2029,"tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)