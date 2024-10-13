Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Siswa SMP di Kota Bogor Diduga Jadi Korban Bullying, Polisi Telusuri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |02:06 WIB
Viral Siswa SMP di Kota Bogor Diduga Jadi Korban <i>Bullying</i>, Polisi Telusuri
Stop bullying. (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)
A
A
A

BOGOR - Beredar kabar seorang siswa SMP di wilayah Kota Bogor yang diduga menjadi korban bullying. Saat ini, polisi masih melakukan penelusuran lebih lanjut.

Dugaan aksi bullying di bangku sekolah itu diunggah oleh akun Instagram @davidhlm_. Dalam postingannya menampilkan foto seorang anak yang terlihat seperti sedang meringis kesakitan.

Tertulis, bahwa dugaan bullying itu dialami oleh saudaranya. Disebutkan, bullying dilakukan oleh tiga orang yang kerap meminta uang Rp10 ribu dan jika tidak diberi, maka saudaranya diancam akan dipukuli.

Korban juga tidak berani lapor kepada orangtua dan gurunya karena di bawah ancaman terduga pelaku. Hingga akhirnya, korban yang tidak tahan dimintai setiap hari dipukuli oleh ketiga rekannya itu.

"Tolong bantu share karna kami butuh keadilan!," tulis keterangan dalam foto yang diunggah akun @davidhlm_ dikutip, Sabtu (12/10/2024).

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi mengatakan belum mendapat laporan polisi terkait kejadian di media sosial tersebut. Tetapi, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Lagi ditelusuri korban sama TKP-nya," ucap Aji dikonfirmasi.

(Qur'anul Hidayat)

      
