Jokowi Resmikan Jalan Tol Indrapura - Kisaran Seksi 2

ASAHAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Ruas Indrapura - Kisaran Seksi 2 (Lima Puluh-Kisaran) dan Jalan Tol Bayung Lencir - Tempino Bagian Ruas Jalan Tol Betung Jambi, Asahan, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2024).

"Dan alhamdulillah pada siang hari ini telah selesai jalan Tol Bayung - Lencir ke Tempino seksi 3 di Provinsi Jambi sepanjang 34 km, menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun, sudah dibangun sejak 2 tahun lalu. Dan jadi bagian dari jalan tol trans Sumatera," kata Jokowi dalam sambutannya.

Untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Indrapura - Kisaran Seksi 2 dibangun sejak tahun 2018 dengan nilai investasi Rp6,32 triliun. "Jalan tol sepanjang 47,75 km ini tediri dari 2 seksi, yaitu seksi 1 indrapura-limapuluh sepanjang 15,6 km dan seksi 2 limapuluh-kisaran 32,15 km," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa dengan adanya jalan tol tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru baik di Sumatera Utara maupun di Jambi.

"Dengan adanya jalan tol utamanya Trans Sumatera ini kita harapkan ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan mobilitas barang, kecepatan pengiriman distribusi logistik sehingga daerah bisa bersaing dengan daerah di negara lain. Karena persaingan antarnegara sangat ketat sekali," ungkapnya.

Selain itu, kata Jokowi juga menyebut bahwa masih banyak pihak yang beranggapan bahwa pembangunan jalan tol dilakukan oleh pihak swasta. Padahal, katanya, bukan hanya swasta tapi juga BUMN dengan anggaran dari APBN.

"Banyak yg menyampaikan bahwa jalan tol itu yang bangun adalah swasta, anggaran juga dari swasta, yang betul adalah banyak jalan tol yang dibangun swasta, ya, dengan sistem investasi. Tapi juga banyak jalan tol yang dibangun BUMN kita dan juga banyak jalan tol yang dibangun dari anggaran APBN, Karena kalau jalan tol IRR nya masih rendah mau tidak mau APBN harus masuk," tandasnya.



(Fakhrizal Fakhri )