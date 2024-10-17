Raih Penghargaan Komunikasi Publik, Sekjen DPR: Hasil Nyata Pelaksanaan Parlemen Modern

DPR RI berhasil meraih penghargaan di Kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik pada ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 (Foto: Dok DPR)

Jakarta,Okezone- Penghargaan kepada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI di Kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik pada ajang 'Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024' jadi bukti nyata keberhasilan Setjen DPR RI mendukung terwujudnya sistem parlemen modern.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar DPR menuturkan, wujud parlemen modern adalah membuka seluas-luasnya jendela informasi kepada publik terkait pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan DPR. Menurutnya hal ini menjadi bagian penting sebagai bentuk akuntabilitas dari kerja DPR untuk masyarakat.

“Dan hari ini iNews memberikan pengalaman, ini bukti adalah apresiasi publik terhadap kinerja pemberitaan DPR yang memang selama ini dipacu untuk terus-menerus menyampaikan kepada publik berbagai informasi apa yang dilakukan di kompleks parlemen,” kata Indra saat menerima penghargaan yang dihelat iNews itu di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Indra menambahkan penghargaan ini tentunya juga memacu Kesetjenan DPR RI yang bertindak sebagai supporting system tugas dan fungsi kedewanan. Supaya dapat terus berkembang dan berinovasi agar memberikan layanan yang maksimal kepada para anggota DPR RI.

“Saya kira penghargaan dari iNews ini menjadi satu semangat untuk ke depannya memastikan semua kegiatan-kegiatan di kedewanan harus menjadi perhatian dari semua sistem pendukung, bahwa publik punya hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh dewan,” tuturnya.

Penghargaan 'Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024' melalui proses penjurian selama sebulan yang melibatkan para pemimpin redaksi iNews dan akademisi. Ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 ini juga memberikan penghargaan kepada beberapa kementerian dan lembaga lainnya dalam berbagai kategori,salah satunya Kinerja Terbaik dan Inovasi Pelayanan Publik.

(Fitria Dwi Astuti )