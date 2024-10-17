Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Gerebek Sarang Narkoba, Polisi Tangkap 5 Orang saat Asyik Nyabu

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |01:05 WIB
Gerebek Sarang Narkoba, Polisi Tangkap 5 Orang saat Asyik <i>Nyabu</i>
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

MEDAN - Personel Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek lokasi yang kerap dijadikan sebagai tempat penjualan dan konsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Dari penggerebekkan itu lima orang ditangkap Polisi. Terdiri dari seorang tersangka pengedar dan empat tersangka pengguna narkoba.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, AKP Ismail Pane, mengatakan jika tersangka pengedar yang ditangkap bernama Juanda (18). Sedangkan empat tersangka pengguna yakni Rahmat (37), Sopian (66), Saminan (37) serta Gandi (38).

"Para tersangka kita tangkap berikut barang dua plastik klip berisi sabu, satu buah toples, satu dompet kecil, satu unit HP, serta uang tunai senilai Rp50 ribu. Kita juga menyita alat-alat untuk mengonsumsi sabu, seperti empat buah alat hisap sabu (bong) dan empat buah mancis," kata Ismail, Rabu (16/10/2024).

 

Telusuri berita news lainnya
