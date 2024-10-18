Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Tewas dalam Serangan Israel di Gaza

JAKARTA - Israel mengkonfirmasi bahwa pemimpin Hamas, Yahya Sinwar dikabarkan tewas dalam serangan pasukannya di Gaza, Palestina, Kamis 17 Oktober 2024.

Sinwar menduduki puncak daftar orang yang paling dicari Israel sejak dimulainya perang Israel-Hamas setahun yang lalu. Gugurnya pemimpin Hamas itu merupakan pukulan telak bagi kelompok militan tersebut, demikian dilansir dari AP.

Militer mengonfirmasi kematian Sinwar setelah melakukan tes DNA pada jasad yang dikatakannya sebagai salah satu dari tiga militan yang tewas pada hari Rabu selama operasi di Gaza.

Sinwar adalah salah satu tokoh utama dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, dan Israel telah bersumpah untuk membunuhnya sejak awal kampanye pembalasannya di Gaza.

Dia telah menjadi pemimpin utama Hamas di Jalur Gaza selama bertahun-tahun, berhubungan erat dengan sayap militernya sambil secara dramatis membangun kemampuannya.

Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan tampaknya pria yang ternyata adalah Sinwar tewas dalam pertempuran, bukan dalam serangan udara tertarget yang direncanakan. Belum ada konfirmasi langsung dari Hamas mengenai kematiannya.

(Fakhrizal Fakhri )