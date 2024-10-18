Hizbullah Umumkan Eskalasi Perang Lawan Israel ke Fase Baru Pasca Tewasnya Yahya Sinwar

YERUSALEM - Kelompok Hizbullah Lebanon pada Jumat, (18/10/2024) mengatakan bahwa mereka sedang bergerak ke fase baru dan semakin meningkat dalam perangnya melawan Israel, sementara Iran mengatakan "semangat perlawanan akan diperkuat" setelah pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar.

Sinwar, dalang serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang Gaza, terbunuh dalam operasi tentara Israel di daerah kantong Palestina pada Rabu, (16/10/2024) sebuah peristiwa penting dalam konflik selama setahun.

Para pemimpin Barat mengatakan kematiannya menawarkan kesempatan untuk mengakhiri konflik, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang akan terus berlanjut sampai sandera yang ditangkap oleh militan Hamas dikembalikan. Sekutu Hamas, Iran dan Hizbullah juga tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri konflik setelah kematian Sinwar.

“Kepada keluarga sandera tercinta, saya katakan: Ini adalah momen penting dalam perang. Kami akan melanjutkan kekuatan penuh sampai semua orang yang Anda cintai, orang-orang yang kami cintai, pulang ke rumah,” kata Netanyahu pada Kamis, (17/10/2024).

Sinwar, yang ditunjuk sebagai pemimpin umum Hamas setelah pembunuhan pemimpin politik Ismail Haniyeh di Teheran pada Juli, diyakini bersembunyi di terowongan yang dibangun Hamas di bawah Gaza selama dua dekade terakhir.

Dia terbunuh dalam baku tembak di Gaza selatan pada Rabu oleh pasukan Israel yang awalnya tidak menyadari bahwa mereka telah menangkap pimpinan Hamas tersebut.

Militer merilis video drone yang katanya adalah Sinwar, duduk di kursi berlengan dan tertutup debu di dalam bangunan yang hancur.

Hamas sendiri belum memberikan komentar apa pun, namun sumber-sumber di dalam kelompok tersebut mengatakan bahwa indikasi yang mereka lihat menunjukkan bahwa Sinwar memang dibunuh oleh pasukan Israel.