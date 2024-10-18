Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hizbullah Umumkan Eskalasi Perang Lawan Israel ke Fase Baru Pasca Tewasnya Yahya Sinwar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |11:55 WIB
Hizbullah Umumkan Eskalasi Perang Lawan Israel ke Fase Baru Pasca Tewasnya Yahya Sinwar
Ilustrasi.
A
A
A

YERUSALEM - Kelompok Hizbullah Lebanon pada Jumat, (18/10/2024) mengatakan bahwa mereka sedang bergerak ke fase baru dan semakin meningkat dalam perangnya melawan Israel, sementara Iran mengatakan "semangat perlawanan akan diperkuat" setelah pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar.

Sinwar, dalang serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang Gaza, terbunuh dalam operasi tentara Israel di daerah kantong Palestina pada Rabu, (16/10/2024) sebuah peristiwa penting dalam konflik selama setahun.

Para pemimpin Barat mengatakan kematiannya menawarkan kesempatan untuk mengakhiri konflik, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang akan terus berlanjut sampai sandera yang ditangkap oleh militan Hamas dikembalikan. Sekutu Hamas, Iran dan Hizbullah juga tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri konflik setelah kematian Sinwar.

“Kepada keluarga sandera tercinta, saya katakan: Ini adalah momen penting dalam perang. Kami akan melanjutkan kekuatan penuh sampai semua orang yang Anda cintai, orang-orang yang kami cintai, pulang ke rumah,” kata Netanyahu pada Kamis, (17/10/2024).

Sinwar, yang ditunjuk sebagai pemimpin umum Hamas setelah pembunuhan pemimpin politik Ismail Haniyeh di Teheran pada Juli, diyakini bersembunyi di terowongan yang dibangun Hamas di bawah Gaza selama dua dekade terakhir.

Dia terbunuh dalam baku tembak di Gaza selatan pada Rabu oleh pasukan Israel yang awalnya tidak menyadari bahwa mereka telah menangkap pimpinan Hamas tersebut.

Militer merilis video drone yang katanya adalah Sinwar, duduk di kursi berlengan dan tertutup debu di dalam bangunan yang hancur.

Hamas sendiri belum memberikan komentar apa pun, namun sumber-sumber di dalam kelompok tersebut mengatakan bahwa indikasi yang mereka lihat menunjukkan bahwa Sinwar memang dibunuh oleh pasukan Israel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/18/3150424//iran_serang_israel-Q1Po_large.jpg
Hizbullah Tegaskan Iran Raih Kemenangan Ilahi atas Israel Selama Perang 12 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/18/3148949//israel-nCQA_large.jpg
Hizbullah Murka, Siap Kerahkan Pasukan Bantu Iran Perangi Israel dan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133414//tni-IeKm_large.jpg
Kisah Ajaib Prajurit Marinir TNI AL Ditembak Tank Tercanggih Israel saat Perang Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/18/3116509//pendukung_hizbullah_membawa_foto_hassan_nasrallah_menjelang_pemakaman_sang_pemimpin-5biq_large.jpeg
Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah Akan Dimakamkan, 5 Bulan Setelah Terbunuh dalam Serangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/18/3090446//tentara_israel-ANVz_large.jpg
Kehabisan Tenaga Berperang, Ini Alasan israel Setujui Gencatan Senjata dengan Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/18/3090333//ilustrasi-HQmE_large.jpg
Gencatan Senjata Mulai Berlaku, Hizbullah Umumkan Kemenangan Atas Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement