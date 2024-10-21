Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temui Masyarakat Sulteng di Ratusan Titik Berbeda, Perkuat Kemenangan Posisi Ahmad Ali-Abdul Karim

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |21:45 WIB
Temui Masyarakat Sulteng di Ratusan Titik Berbeda, Perkuat Kemenangan Posisi Ahmad Ali-Abdul Karim
Ahmad Ali dan Abdul Karim telah melakukan pertemuan dengan masyarakat Sulteng di seratusan titik berbeda. (Foto: Dok istimewa)
A
A
A

Sulawesi Tengah-Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri makin memperkuat posisi untuk memenangkan kontestasi pemilihan gubernur di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sejauh ini, Ahmad Ali dan Abdul Karim telah melakukan pertemuan dengan masyarakat Sulteng di seratusan titik berbeda sejak masa sosialisasi hingga kampanye. Di waktu yang sama, tim koalisi dan tim kampanye pasangan bertagline BERAMAL (Bersama Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri) juga melakukan pertemuan di berbagai tempat berbeda untuk menyampaikan visi misi.

Di setiap pertemuan, Ahmad Ali selalu disambut antusias warga yang memberi dukungan. Arus dukungan masyarakat diyakini semakin memperkuat posisi Ahmad Ali-Abdul Karim untuk memenangkan pemilihan kepala daerah di Sulteng.

Beberapa waktu lalu, salah satu lembaga survei terpercaya, Indikator Politik Indonesia (Indikator) membocorkan hasil survei mereka dengan menemukan Ahmad Ali sebagai calon gubernur Sulteng yang paling banyak dikenal, disukai dan dipilih dibandingkan semua rivalnya.

Dengan melihat antusias masyarakat di setiap kampanye dan pertemuan, kemenangan Ahmad Ali di Pilkada Sulteng diyakini sudah semakin kuat.

Saat ini mereka berupaya untuk mempertebal kemenangan di Pilkada Sulteng. Semua tim pemenangan dan juru kampanye Ahmad Ali-Abdul Karim semakin gencar melaksanakan kampanye dialogis, untuk menyampaikan visi misi calon gubernur yang diusung oleg Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, PAN, PPP, Perindo, PSI, Prima dan PKN itu.

Keunggulan Ahmad Ali di Pilkada Sulteng juga tampak di wilayah Banggai bersaudara. Selama melakukan kampanye beberapa waktu belakangan di wilayah itu, masyarakat selalu menunjukkan antusiasnya mendukung Ahmad Ali.

Halaman:
1 2
      
