Bocah 12 Tahun Hilang, Ditemukan Meninggal Dunia Tenggelam di Sungai

PEKANBARU – Seorang bocah warga Desa Makmur SP 6, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau hilang dari rumah. Korban adalah Yusril anak berusia 12 akhirnya berhasil ditemukan namun sudah dalam kondisi meninggal dunia saat ditemukan.

Setelah dua hari dilakukan pencarian, jenazah bernama lengkap Ahmad Yusril Alfaridzi, seorangdengan kebutuhan khusus, ditemukan pada Minggu sore, 20 Oktober 2024, di Sungai Solarindo/Graha, Desa Makmur SP 6, Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh tim gabungan

“Korban hilang berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi awal korban hilang,” kata Kasat Polairud Polres Pelalawan AKP Ade Santoso Minggu (20/10/2024).

Dari keterangan keluarga, korban hilang pada Sabtu, 19 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, ketika orang tuanya, Hatib Natigor Siregar, mencari anaknya yang tidak kunjung pulang.

Kemudian dilakukan pencaharian terhadap anak autis tersebut. Saat itulah warga melihat sepeda dan sandal milik Yusril ditemukan di pinggir sungai, menandai awal pencarian yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat setempat. Menurut saksi mata, Yusril diketahui sering bermain di air sendirian, dan salah satu warga, Guntur, melihatnya berendam di sungai sebelum ia dinyatakan hilang.

Tim pencarian, yang terdiri dari anggota Polri, BPBD, dan masyarakat, melaksanakan pencarian pada malam hari dari pukul 21.00 WIB hingga 01.00 WIB. Namun, pencarian sempat terhambat oleh kondisi gelap dan arus sungai yang deras. Kendala lain adalah minimnya saksi yang melihat langsung peristiwa tenggelam.

“Jenazah Ahmad Yusril ditemukan pada pukul 16.30 WIB, tidak jauh dari lokasi sandal dan sepeda yang awalnya ditemukan, dalam keadaan telungkup. Jenazahnya kini telah dibawa ke RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan untuk dilakukan visum,”imbuh Ade.

(Khafid Mardiyansyah)