BNPB: 4 Kecamatan di Kabupaten Sekadau Kalbar Terendam Banjir hingga 80 Cm

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat empat kecamatan di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat terendam banjir dengan ketinggian bervariasi mencapai 80 centimeter sejak Rabu (27/11) hingga Sabtu (30/11/2024) pagi.

"Empat kecamatan terdampak ialah Kecamatan Nanga Mahap, Nanga Taman, Sekadau Hulu dan Sekadau Hilir. Sebanyak 24.236 jiwa / 6.699 Kepala Keluarga yang berada di keempat desa tersebut alami kebanjiran, sementara tujuh kepala keluarga di antaranya memilihi mengungsi ke tempat lebih aman," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya dikutip, Sabtu (30/11/2024).

"Sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum turut terendam, seperti 6.505 unit rumah warga dan akses jalan dari desa ke kecamatan terganggu diakibatkan oleh terendamnya jalan," tambahnya.

Aam menyebut terkait Proses pemilihan kepala daerah yang ada di sejumlah TPS sempat terhambat pada Rabu (27/11). BPBD bersama tim gabungan bahu membahu berusaha agar proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar, dengan menyediakan perahu karet dan juga personel untuk membantu akses masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

"Tim Gabungan hingga kini masih bersiaga di lokasi terdampak sekaligus melakukan monitoring dan distribusi bantuan bagi warga yang masih bertahan di rumah masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut, BNPB mengimbau untuk tetap waspada dikarenakan potensi hujan lebat masih akan terjadi, pemerintah daerah diharapkan memastikan kebutuhan bagi warga terdampak agar terpenuhi selama banjir ini berlangsung.



(Khafid Mardiyansyah)