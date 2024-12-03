Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

BREAKING NEWS: Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer, Sebut Ancaman Pasukan Korut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |22:23 WIB
BREAKING NEWS: Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer, Sebut Ancaman Pasukan Korut
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.
A
A
A

SEOUL – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer dalam pidato larut malam yang disiarkan di televisi. Yoon mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban dan konsititusi.

"Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela," kata Yoon sebagaimana dilansir BBC.

Pengumuman darurat militer ini mendapat kecaman keras dari pemimpin partai oposisi utama Korea Selatan Lee Jae-myung, yang menyebut tindakan Yoon tidak konstitusional.

Ia telah meminta semua anggota parlemen dari Partai Demokratnya untuk berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut, tetapi laporan terbaru dari Seoul mengatakan bus polisi telah dikerahkan untuk memblokir pintu masuk gedung parlemen.

Ini menjadi keadaan darurat militer pertama yang diumumkan di Negeri Ginseng sejak pembunuhan Presiden Park Chung Hee pada 1979.

Menurut kantor berita Yonhap, mereka yang melanggar darurat militer dapat ditangkap tanpa surat perintah. Selain itu, semua media dan penerbit akan berada di bawah komando dan aktivitas darurat militer. Dan, seperti yang kami laporkan sebelumnya, aktivitas parlemen dilarang.

(Rahman Asmardika)

      
