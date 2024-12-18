4 Fakta Gempa dan Tsunami di Vanuatu

JAKARTA - Gempa berkekuatan M 7,4 mengguncang wilayah dekat Port Vila, kota terbesar di Vanuatu pada Selasa (17/12/2024) siang. Gempa ini terjadi pada kedalaman 57 kilometer dan menyebabkan kerusakan besar di negara yang terdiri dari 80 pulau, tempat tinggal sekitar 330.000 orang.

Meski sempat ada peringatan tsunami, hal tersebut dicabut kurang dari dua jam setelah gempa. Mengutip informasi pemerintah, Palang Merah mengatakan Rabu (18/12/2024) pagi bahwa diperkirakan sekitar 14 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.

Perdana Menteri Charlot Salwai mengumumkan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam dari pukul 6 sore hingga 6 pagi di daerah yang paling parah terdampak. Pemerintah juga berfokus memulihkan pasokan air dan layanan komunikasi.

1. Operasi Penyelamatan

Melansir ABC News, tim penyelamat bekerja sepanjang malam untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Beberapa video yang diunggah di media sosial menunjukkan upaya penyelamatan, termasuk di sebuah bangunan tiga lantai yang runtuh di pusat kota. Bangunan tersebut penuh dengan pengunjung saat gempa terjadi.

Sukarelawan penyelamat, Michael Thompson, menulis di Facebook bahwa tiga orang berhasil diselamatkan. Namun, Pemilik garasi lokal, Stéphane Rivier, yang ikut membantu, memperkirakan 20 korban tewas dan 50 lainnya masih hilang, seperti yang disampaikannya kepada The Associated Press.