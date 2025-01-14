Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Viral Oknum Perwira Polisi di Prabumulih Tendang Warga hingga Berdarah-darah

Berrie Brima , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |20:35 WIB
Viral Oknum Perwira Polisi di Prabumulih Tendang Warga hingga Berdarah-darah
Prabumulih
A
A
A

PRABUMULIH - Viral di media sosial seorang oknum perwira Polres Prabumulih, Sumatera Selatan, menendang pengendara sepeda motor hingga mengakibatkan bibir dan hidung korban mengeluarkan darah. Aksi kekerasan tersebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman tepat di depan rumah dinas wali kota Prabumulih. 

Dalam video berdurasi 1 menit memperlihatkan korban yang diketahui bernama Jauhari (54) warga Dusun 1 Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, duduk di pinggir jalan dan dibantu warga membersihakan darah usai ditendang oknum polisi.

Dalam narasinya terdengar jika perekam terlihat emosi melihat tingkah oknum polisi yang sebelumnya diduga telah menabrak korban. Namun, justru pelaku marah dan menendang hingga membuat luka di bibir dan hidung.

Kapolres Polres Prabumulih, melalui Wakapolres Kompol Eryadi, mengatakan kedua belah pihak sepakat berdamai. Namun, untuk oknum anggota Iptu YS tetap dilakukan pemeriksaan usai menjalani perawatan di RSUD Kota Prabumulih.

"Saat ini, petugas unit Satlantas dan Propam telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan korban," katanya.

Usai viral di media sosial, Wakapolres Prabumulih bersama anggota mendatangi rumah sakit AR Bunda Prabumulih, untuk melihat kondisi korban yang tengah dirawat di ruang unit gawat darurat dan berjanji menagung semua biaya perawatan korban.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
