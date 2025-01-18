Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Diinginkan Trump, Segini Biaya untuk Membeli Greenland

Shabila Dina , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |09:38 WIB
Diinginkan Trump, Segini Biaya untuk Membeli Greenland
Diinginkan Trump, Segini Biaya untuk Membeli Greenland (Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berencana membeli Greenland. Hal ini mengejutkan banyak pihak. 

1. Perkiraan Harga Greenland

Lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli Greenlamd? Seperti yang dilansir laman New York Times, Sabtu (18/1/2025), seorang pengembang real estate dan ekonom, David Barker, mengatakan, harga untuk membeli Greenland dapat berkisar antara USD 12,5 miliar hingga USD 77 miliar. 

Tentu ini bukan nominal yang sedikit bagi mereka. 

Ambisi Trump untuk membeli Greenland sedang menjadi perbincangan hangat saat ini. 

Trump sebelumnya pernah menyinggung soal pembelian Greenland pada 2019. Sehingga ketertarikannya ini bukanlah soal baru dalam angan Trump. 

2. Greenland Penting bagi AS

