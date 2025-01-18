Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hary Tanoe Santai Bareng Trump di Trump International Golf Club

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |16:57 WIB
Hary Tanoe Santai Bareng Trump di Trump International Golf Club
Hary Tanoe Santai bareng Trump
A
A
A

PALM BEACH – Di sela-sela pertemuan dengan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Mar-a-Lago Club, West Palm Beach, Florida, AS, Jumat (17/1/2025), Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo dan Warren Tanoesoedibjo menyempatkan diri bersantai bersama di Trump International Golf Club. 

“Rileks bersama Presiden Trump setelah bermain golf di Trump International Golf Club di West Palm Beach, a beautifully designed 27-hole golf course milik Trump Organization,” ujar Hary. 

Ia membagikan foto-foto kebersamaan pada laman Instagram miliknya, Sabtu (18/1/2025). 

Pada kesempatan tersebut Trump juga membubuhkan tanda tangan untuk cucu Hary Tanoe, Theodore. 

“At Trump International Golf Club, Palm Beach, President Trump menandatangani topi untuk cucu saya, Theodore,” sambung Hary. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177570/pertemuan_trump_dan_zelenskiy_beberapa_waktu_lalu-N7zR_large.jpg
Trump Tolak Permintaan Zelenskiy soal Rudal Tomahawk untuk Serang Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177344/trump_dan_putin-SOez_large.jpg
Trump-Putin Bakal Bertemu di Hongaria, Bahas Perang Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177057/presiden_as_donald_trump-ocaR_large.jpg
Trump Izinkan CIA Beroperasi di Venezuela, Tangkap Maduro?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176371/garis_polisi-C6GO_large.jpg
Penembakan Massal di Carolina Selatan AS, 4 Tewas dan 20 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834/elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163407/presiden_rusia_vladimir_putin_dan_presiden_as_donald_trump-13Vi_large.jpg
Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Bukan Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement