PALM BEACH – Di sela-sela pertemuan dengan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Mar-a-Lago Club, West Palm Beach, Florida, AS, Jumat (17/1/2025), Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo dan Warren Tanoesoedibjo menyempatkan diri bersantai bersama di Trump International Golf Club.
“Rileks bersama Presiden Trump setelah bermain golf di Trump International Golf Club di West Palm Beach, a beautifully designed 27-hole golf course milik Trump Organization,” ujar Hary.
Ia membagikan foto-foto kebersamaan pada laman Instagram miliknya, Sabtu (18/1/2025).
Pada kesempatan tersebut Trump juga membubuhkan tanda tangan untuk cucu Hary Tanoe, Theodore.
“At Trump International Golf Club, Palm Beach, President Trump menandatangani topi untuk cucu saya, Theodore,” sambung Hary.