HOME NEWS NASIONAL

Sukses Bawa Sejumlah Cakada dan Aleg Daerah Menangi Pemilu, Perindo: Kita Punya Cita-Cita Sejahterakan Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |20:20 WIB
Sukses Bawa Sejumlah Cakada dan Aleg Daerah Menangi Pemilu, Perindo: Kita Punya Cita-Cita Sejahterakan Rakyat
Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Sortaman Saragih
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Sortaman Saragih mengucapkan terima kasih pada rakyat Indonesia yang telah memberi dukungan kepada calon kepala daerah (cakada) dan legislator daerah yang didukung partainya. Ia menegaskan, para cakada dan legislator daerah yang didukung Perindo dan terpilih di Pemilu 2024 mempunyai cita-cita menyejahterakan rakyat.

"Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat yang mendukung. Yang jelas kita punya satu cita-cita, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga dengan sejahteranya rakyat, mereka bisa menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya," terang Sortama saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Sortaman mengatakan, Partai Perindo telah memberi arahan bagi cakada dan wakil rakyat daerah terpilih cara menyejahterakan rakyat. Dengan demikian, kata dia, ada 19 kepala daerah dan 380 anggota DPRD yang didukung Perindo dipercaya oleh masyarakat.

"Akhirnya bisa kita melahirkan sekarang itu 19 kepala daerah Dan ada 380 anggota dewan. Ini saya kira merupakan bukti bahwa masyarakat memang menyenangi program-program yang kita bawakan ini," terang Sortaman.

Lebih lanjut, Sortaman memberi semangat dan spirit bagi anggota legislatif dari Perindo untuk tetap semangat dan komitmen terhadal cita-cita partai. Ia mengingatkan, bagi para legislator daerah harus berupaya menyejahterakan rakyat.

"Ya, kepada para anggota Aleg dari Partai Perindo dimanapun anda berada, tetaplah bersemangat, tetaplah komitmen. Tujuan kita hanya satu, panggilan kita hanya satu, yaitu bagaimana mensejahterakan rakyat," terang Sortaman.

"Dengan cara apa? Dengan cara kita membangkitkan UMKM, sehingga rakyat itu nanti menjadi pemilik ekonomi sendiri yang mendiri, menjadi pemilik usaha-usaha sendiri, sehingga kita tidak tergantung kepada bansos, tidak tergantung kepada bantuan-bantuan yang lain, yang akhirnya membuat kita tergiring seperti kerbau dicocok hidung," tandasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
