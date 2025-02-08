Gempa M5,3 Guncang Sarmi Papua

JAKARTA - Gempa dengan megnitudo (M) 5,3 mengguncang wilayah Sarmi, Papua, Sabtu (8/2/2025), pukul 01.32 WIB.

Hal itu diketahui dari pengumuman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di akun resmi X @infoBMKG.

"Mag:5.3, 08-Feb-25 01:32:18 WIB, Lok:1.86 LS,138.93 BT," demikian cuitan BMKG di akun resmi X-nya.

BMKG mendeteksi lokasi gempa berada pada jarak 20 km tenggara di wilayab Sarmi, Papua. Adapun titik gempa itu terletak di kedalaman 10 kilometer.

"Tidak berpotensi tsunami," terang BMKG.

(Angkasa Yudhistira)