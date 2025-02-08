Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,3 Guncang Sarmi Papua

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |05:36 WIB
Gempa M5,3 Guncang Sarmi Papua
Gempa guncang Sarmi Papua (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan megnitudo (M) 5,3 mengguncang wilayah Sarmi, Papua, Sabtu (8/2/2025), pukul 01.32 WIB. 

Hal itu diketahui dari pengumuman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di akun resmi X @infoBMKG.

"Mag:5.3, 08-Feb-25 01:32:18 WIB, Lok:1.86 LS,138.93 BT," demikian cuitan BMKG di akun resmi X-nya.

BMKG mendeteksi lokasi gempa berada pada jarak 20 km tenggara di wilayab Sarmi, Papua. Adapun titik gempa itu terletak di kedalaman 10 kilometer.

"Tidak berpotensi tsunami," terang BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182788//gempa_guncang_maluku_barat_daya-0y79_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182461//gempa_jepang-iLPM_large.jpg
Gempa M6,8 Guncang Honshu Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324//gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290//gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182218//gempa-MGms_large.jpg
BMKG Ungkap Fakta Mengejutkan, Tarakan Daerah Paling Rawan Gempa di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement