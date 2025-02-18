Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan Damai Konflik Ukraina, Ini Alasannya

Siti Gea Arzetty , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |20:32 WIB
Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan Damai Konflik Ukraina, Ini Alasannya
Perundingan antara AS dan Rusia untuk mengakhiri konflik Ukraina mengambil tempat di Arab Saudi. (Foto: X)
JAKARTA Arab Saudi telah menawarkan diri sebagai tuan rumah perundingan damai terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Bukan tanpa sebab, kerja sama Arab Saudi dan Rusia telah berkembang selama dekade terakhir menjadi kemitraan strategis karena adanya keselarasan strategi Rusia dan di berbagai wilayah di Timur Tengah, dikombinasikan dengan niat Arab Saudi untuk secara tidak resmi terlibat dalam "lindung nilai" terhadap latar belakang Perang Rusia-Ukraina.

Dari perspektif Arab Saudi, lindung nilai merupakan landasan fokus kebijakan luar negeri yang baik. Arab Saudi, dengan posisinya yang unik di panggung internasional, telah muncul sebagai pemain kunci dalam upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Negara ini tidak hanya menawarkan diri sebagai tempat untuk negosiasi, tetapi juga secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak Februari 2022.

Lantas, apa yang mendorong Arab Saudi untuk mengambil peran sebagai penengah dalam konflik Ukraina?

1. Citra sebagai Negara Netral

Arab Saudi ingin memproyeksikan dirinya sebagai negara yang netral dan tidak berpihak dalam konflik global. Dengan menjadi tuan rumah bagi diskusi damai, Arab Saudi berharap dapat meningkatkan citra internasionalnya sebagai negara yang cinta perdamaian.

2. Kepentingan Ekonomi

Konflik Ukraina telah berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Arab Saudi. Dengan menjadi penengah, Arab Saudi berharap dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan условия yang lebih kondusif bagi pemulihan ekonomi global.

3. Pengaruh Regional

Sebagai kekuatan ekonomi dan politik terkemuka di Timur Tengah, Arab Saudi memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mendorong kedua belah pihak ke meja perundingan.

 

Halaman:
1 2
      
