HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 22 Februari: Anas Urbaningrum Ditetapkan Tersangka Korupsi

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |05:48 WIB
Peristiwa 22 Februari: Anas Urbaningrum Ditetapkan Tersangka Korupsi
Anas Urbaningrum
A
A
A

BEBERAPA peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri pada 22 Februari. Beberapa di antaranya adalah perampokan terbesar sepanjang sejarah hingga penetapan tersangka oleh KPK terhadap Anas Urbaningrum.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 22 Februari, antara lain:

1. Percobaan pembunuhan Presiden Amerika

Pada tahun 1974 silam, di tanggal 22 Februari diketahui bahwa seseorang bernama Samuel Byck sempat melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Namun percobaan itu gagal.

2. Sejarah Perang Dingin

Di tahun 1973 saat perang dingin, Presiden AS Richard Nixon mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok. Kedua pimpinan negara itu sepakat untuk mendirikan kantor penghubung atau liaison.

3. Perampokan Terbesar Sepanjang Sejarah

Setidaknya pada tahun 2006, ada enam orang Inggris yang melancarkan perampokan terbesar yang pernah ada, mencuri £53m atau sekitar $92.5 juta atau €78 juta dari depot Sekuritas diTonbridge, Kent.

4. KPK Tetapkan Anas Urbaningrum sebagai Tersangka

Tanggal 22 Februari 2013 menjadi masa kelam bagi eks Ketua Umum Anas Urbangingrum. Pasalnya, pada hari ini dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia diduga telah melakukan praktik suap dalam kasus proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Citeureup, Bogor.

(Khafid Mardiyansyah)

      
