Trump Minta Iran Tanggungjawab: Konsekuensinya Akan Mengerikan!

AMERIKA - Presiden AS Donald Trump mengatakan, dirinya akan meminta pertanggungjawaban Iran atas serangan apapun yang dilakukan oleh kelompok Houthi yang didukungnya di Yaman, saat pemerintahannya memperluas operasi militer AS terbesar di Timur Tengah sejak Trump kembali ke Gedung Putih.

Menanggapi ancaman gerakan Houthi terhadap pengiriman internasional, AS meluncurkan gelombang serangan udara baru pada hari Sabtu (15/3). Dan pada hari Senin (17/3), kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah dan provinsi Al Jawf di utara ibu kota Sanaa menjadi sasaran.

"Setiap tembakan yang dilepaskan oleh Houthi akan dianggap, mulai saat ini, sebagai tembakan yang dilepaskan dari senjata dan pimpinan IRAN, dan IRAN akan bertanggung jawab, dan menanggung akibatnya, dan konsekuensinya akan mengerikan!," kata Trump di platform truth social miliknya.

Gedung Putih mengatakan, bahwa pesan Trump kepada Iran adalah untuk menanggapi Amerika Serikat dengan serius.

Pentagon mengatakan, telah menyerang lebih dari 30 lokasi sejauh ini dan akan menggunakan kekuatan mematikan yang sangat besar terhadap Houthi sampai kelompok itu menghentikan serangan. Juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, mengatakan tujuannya bukanlah perubahan rezim.