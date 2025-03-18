Bertahan dengan Makan Kura-Kura dan Kecoak, Nelayan Peru Diselamatkan Setelah 95 Hari Hilang di Laut

Maximo Napa Castro (kanan) berhasil diselamatkan setelah 95 hari hilang di Samudera Pasifik. (Foto: X)

LIMA - Seorang nelayan Peru berhasil diselamatkan dan dipertemukan kembali dengan keluarganya setelah 95 hari hilang di Samudera Pasifik. Maximo Napa Castro, berhasil bertahan hidup dengan memakan kura-kura, burung, dan kecoak.

Pria berusia 61 tahun itu berangkat untuk perjalanan memancing selama dua minggu dari kota pesisir Marcona, di pantai selatan Peru, pada 7 Desember.

Sepuluh hari kemudian, badai menghempaskan perahunya keluar jalur, meninggalkannya terkatung-katung dengan perbekalan yang semakin menipis.

Keluarganya melakukan pencarian, tetapi patroli maritim Peru tidak dapat menemukannya.

Baru pada Rabu, (12/3/2025) kapal patroli Ekuador Don F menemukannya 1.094 km dari pantai, mengalami dehidrasi dan dalam kondisi kritis.

Bertahan Hidup dengan Makan Kecoak dan Kura-Kura

Castro bertahan hidup dengan menampung air hujan di perahunya dan memakan apa pun yang bisa ditemukannya.

Dalam reuni yang mengharukan dengan saudaranya di Paita, dekat perbatasan Ekuador, pada Jumat, (14/3/2025) ia menceritakan bagaimana ia memakan kecoak dan burung sebelum beralih ke penyu laut. 15 hari terakhirnya dihabiskan tanpa makanan.

Dia mengatakan bahwa memikirkan keluarganya, termasuk cucunya yang berusia dua bulan, memberinya kekuatan untuk bertahan.

"Saya memikirkan ibu saya setiap hari. Saya bersyukur kepada Tuhan karena memberi saya kesempatan kedua," ujarnya sebagaimana dilansir BBC.

Ibunya, Elena, mengatakan kepada media lokal bahwa, meskipun kerabatnya tetap optimis selama hilangnya putranya, ia mulai kehilangan harapan.