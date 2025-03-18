Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Cerita Mengurus Jenazah Pekerja Migran di Yunani, Biaya Pemakaman Muslim Sama dengan Ongkos Pemulangan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |21:05 WIB
Cerita Mengurus Jenazah Pekerja Migran di Yunani, Biaya Pemakaman Muslim Sama dengan Ongkos Pemulangan
Cerita Mengurus Jenazah Pekerja Migran di Yunani, Biaya Pemakaman Muslim Sama dengan Ongkos Pemulangan (Foto : Istimewa)
A
A
A

YUNANI - Bagi banyak perantau asal Indonesia, bekerja atau menetap di negara asing adalah bagian dari kehidupan. Namun ketika ajal menjemput di negeri orang, terutama di negara dengan mayoritas penduduk nonmuslim, berbagai tantangan muncul dalam proses pengurusannya.

Begitulah yang dialami masyarakat Indonesia di Yunani. Pada Selasa 11 Maret 2025, pagi, Ketua Rohis Ikatan Kerukunan Keluarga Indonesia di Yunani (IKKIY), Hening, mendapat kabar salah seorang pekerja migran wafat di salah satu rumah sakit di Kota Athena akibat penyakit asma

Hening mengatakan saat itu jenazah masih berada di rumah sakit. “Jenazah masih berada di rumah sakit dan belum bisa dimandikan, karena menunggu informasi dari Masjid Bangladesh yang saat ini sedang direnovasi,” ujarnya seperti dikutip, Senin (18/3/2025).

Masjid yang bisa digunakan oleh komunitas muslim asing untuk pengurusan jenazah di Yunani hanya Masjid Al Jabbar atau yang lebih akrab dengan nama Masjid Bangladesh. Sementara itu, Masjid Al Ikhlas, yang merupakan masjid komunitas Indonesia, belum dapat digunakan karena keterbatasan tempat dan perizinan.

Berselang tiga hari, yakni pada Jumat 14 Maret 2025, pihaknya pun menerima kabar yang ditunggu-tunggu yakni Masjid Al Jabbar bersedia menyediakan tempat untuk pengurusan jenazah, meskipun bangunannya masih dalam proses renovasi. 

Sekira pukul 17.00 waktu Yunani, jenazah tiba di masjid dan langsung dimandikan serta dikafani. Kami bersama para teman dan kerabat almarhumah Ibu Mardiyah, bersiap untuk melaksanakan salat jenazah.

"Pada saat itu, saya mendapat amanah dari Ketua Rohis untuk menjadi imam dan memimpin salat jenazah. Salat jenazah juga dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Yunani, Dr Bebeb Djundjunan, beserta Staf Kedutaan Besar Indonesia lainnya," ujarnya.

Setelah sholat selesai, ia bertanya kepada salah satu pengurus Rohis, di mana jenazah akan dikuburkan? "Ia menjawab, Insya Allah akan dipulangkan ke Indonesia, Ustadz” kata Hening menirukan ucapan pengurus Rohis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190680//umkm-TBm6_large.jpg
Pemerintah Standarisasi Pelatihan UMKM, Koperasi hingga Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189962//lokakarya-Vufl_large.jpg
Pekerja Migran Hasilkan Rp253,3 Triliun, Wajib Dapat Perlindungan Aman dan Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189326//pekerja_migran-BA7x_large.jpg
Pemerintah Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187760//ilustrasi-Q8g7_large.jpg
Hubungan Pakistan–UEA Renggang, Dipicu Isu Kashmir hingga Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179835//menteri_p2mi_mukhtarudin-Vuxr_large.jpg
Menteri P2MI Tegaskan Kamboja Bukan Negara Penempatan PMI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167866//pekerja_migran-Ub5H_large.jpg
Lindungi Pekerja Migran,  Calo Nakal dan Biaya Selangit Jadi Target Aturan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement