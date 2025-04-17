Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pendangkalan Alur Pelayaran, Bakamla Evakuasi Ratusan Warga di Pulau Enggano

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:52 WIB
Pendangkalan Alur Pelayaran, Bakamla Evakuasi Ratusan Warga di Pulau Enggano
Pendangkalan Alur Pelayaran, Bakamla RI Evakuasi Ratusan Warga di Pulau Enggano
A
A
A

BENGKULU - Bakamla RI melakukan perbantuan transportasi angkutan warga dan logistik dari dan ke Pulau Enggano-Kota Bengkulu, Kamis (17/4/2025). Bakamla menurunkan kapal negara (KN) Pulau Marore-322.

Perbantuan ini dilakukan atas perintah langsung Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi darurat yang dialami masyarakat akibat pendangkalan alur pelayaran yang menyebabkan akses keluar masuk Pulau Enggano terganggu.

“Sejak pagi tim telah mengangkut sebanyak 114 orang dari Pulau Enggano menuju Bengkulu,”ujar Komandan KN. Pulau Marore-322 Letkol Bakamla Adi Poetra Parlindungan.

Dikatakannya, diantara penumpang yang dievakuasi, terdapat 60 mahasiswa KKN, 52 warga lokal, serta 2 pasien berkebutuhan khusus dan darurat yang membutuhkan perawatan segera di Kota Bengkulu.

Selain mengangkut penumpang, KN. Pulau Marore-322 juga memfasilitasi pengangkutan hasil bumi masyarakat Pulau Enggano untuk dijual di Kota Bengkulu, serta membawa bahan pokok kebutuhan sehari-hari dari Bengkulu ke pulau tersebut.

Pelaksanaan kegiatan ini turut didukung oleh Pos Angkatan Laut (Posal) Enggano dan Pangkalan TNI AL (Lanal) Bengkulu.

“Koordinasi lintas instansi juga dilakukan bersama Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu guna memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan perbantuan,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
