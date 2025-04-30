Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

15 Titik Semburan Lumpur Panas Muncul di Mandailing Natal

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |17:35 WIB
15 Titik Semburan Lumpur Panas Muncul di Mandailing Natal
15 Titik Semburan Lumpur Panas Muncul di Mandailing Natal (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Semburan lumpur panas muncul di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Jumat 25 April 2025. Sebanyak 15 titik semburan tersebar di 5 lokasi yang terdiri dari semburan lumpur panas, gas, dan air.

"Beberapa titik semburan berada di atas lahan masyarakat sekitar dan menimbulkan bau belerang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Rabu (30/4/2025).

Aam mengatakan bahwa menurut warga, semburan itu sudah ada sejak dahulu namun dengan jumlah titik yang tidak sebanyak saat ini. Titik semburan mulai bertambah sejak 2018 dan semakin masif beberapa bulan belakang. 

"Semburan tersebut menyebabkan beberapa lahan dan kebun karet masyarakat seluas kurang lebih 5 hektar rusak dan mati. Saat terjadi hujan, lumpur yang timbul dari semburan menyebabkan sungai di sekitarnya tercemar dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga," katanya.

Pasca laporan semburan tersebut, Bupati Kabupaten Mandailing Natal bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Mandailing natal turun ke lapangan untuk meninjau lokasi semburan lumpur panas. 

Selain itu, Tim dari Dirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM juga diturunkan untuk mengambil sampel lumpur semburan untuk dilakukan uji laboratorium di Jakarta. 

"Sementara waktu, diketahui dari tim yang telah diturunkan ke lapangan, semburan tidak mengandung gas beracun H2S. Hingga kini, penyebab munculnya semburan lumpur panas tersebut masih dalam penyelidikan," paparnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB lumpur panas Lumpur
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184422//longsor-5TBv_large.jpg
Longsor di Cilacap, 18 Korban Meninggal Ditemukan dan 5 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184225//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-9Lam_large.jpg
Ancaman Longsor Susulan, 269 KK di Cilacap Segera Direlokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3183984//longsor_cilacap-379R_large.jpg
Update Longsor Cilacap: Dua Jenazah Ditemukan, Total 13 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3183980//longsor-7zjg_large.jpg
Longsor Cilacap, Dua Korban Meninggal Kembali Ditemukan Tim SAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183905//angin_kencang-qYSd_large.jpg
Puluhan Rumah di Jatim Rusak Diterjang Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902//hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement