Hilang Sejak Februari, Wanita Ini Ditemukan Tewas Dicor di Belakang Rumah

WONOGIRI – Warga Dusun Brubuh Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan mayat perempuan yang dicor di belakang rumah warga. Kuat dugaan, jasad tersebut adalah Dwi Hastuti (48) alias Tutik Jupe warga Janglot, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Sosok Dwi Hastuti sebelumnya sempat ramai diberitakan menghilang sejak 10 Februari 2025 lalu.

Kasihumas Polres Wonogiri, AKBP Anom Prabowo, membenarkan adanya temuan mayat tersebut. Jenazah kini tengah diotopsi di RSUD dr Moewardi Solo.

"Saat ini masih dalam pemeriksaan tim medis dan kami masih mendalami kasus ini," ucap Anom.

Menurut keterangan keluarga, Dwi Hastuti terakhir terlihat pada 10 Februari 2025. Saat itu, ia meninggalkan rumah setelah dijemput seseorang menggunakan mobil berwarna merah. Sejak momen itu, seolah ditelan bumi, tidak ada kabar ataupun jejak yang berhasil ditemukan.

Bahkan, yang membuat kasus ini semakin aneh, sebelum menghilang, Dwi Hastuti tidak menunjukkan gelagat mencurigakan sedikit pun. Pihak keluarga menyebutkan ciri-cirinya, termasuk tato di belikat kanan, yang diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi siapa saja yang mungkin pernah melihatnya.



(Khafid Mardiyansyah)