HOME NEWS NASIONAL

Presiden Tak Kenal Hari Libur, Prabowo: Saya Tidak Pernah Capek Beri Pengarahan!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |00:03 WIB
Presiden Tak Kenal Hari Libur, Prabowo: Saya Tidak Pernah Capek Beri Pengarahan!
Presiden Prabowo Subianto
A
A
A

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan bahwa bagi seorang pemimpin sejati, tidak ada kata libur dalam bekerja. Hal itu disampaikan dalam pengarahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), Koordinator SPPI dan SPPG Nasional di kediamannya kawasan Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jaw Barat, Sabtu (3/5/2025).

Ia menyampaikan semangatnya untuk terus terlibat dalam setiap tahapan pembangunan, termasuk memberi pengarahan teknis di lapangan.

“Saya tidak pernah capek kalau saya diminta untuk memberi pengarahan. Siapa tahu kau berperan sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai bapak, memberi contoh,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, tugas pemimpin bukan sekadar mengelola birokrasi dari balik meja, melainkan juga membentuk karakter dan semangat juang di lapangan. Ia menekankan bahwa pemimpin yang sejati harus terus hadir, membimbing, dan menginspirasi.

Dalam konteks pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo mengaku siap hadir langsung ke titik-titik pelatihan SPPI maupun SPPG, baik secara fisik maupun melalui siaran daring.

“Pemimpin bangsa, pemimpin negara adalah seorang pejuang, seorang patriot, seorang guru. Tidak boleh malas untuk mengajar, tidak boleh malas untuk terus menerus memberi pengarahan — diminta atau tidak diminta. Tugas pemimpin adalah terus membangkitkan semangat anak-anak muda, menjadi penggerak, bukan hanya pengamat,” tegasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
