Kapal Angkatan Laut Meksiko Tabrak Jembatan Brooklyn di New York, Tewaskan 2 Orang

NEW YORK - Sebuah kapal layar Angkatan Laut Meksiko yang dihiasi lampu dan bendera raksasa menabrak Jembatan Brooklyn yang bersejarah di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, (17/5/2025) malam. Insiden itu merobohkan tiang-tiang kapal, menewaskan dua orang dan melukai 17 lainnya.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan kapal pelatihan Cuauhtémoc saat mendekati jembatan ikonik di atas East River, dekat sisi Manhattan dari jembatan tersebut, yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Brooklyn.

Tiang Kapal Tabrak Jembatan

Tiang kapal setinggi 45 m itu terlalu tinggi untuk melewati jembatan lengkung pada titik itu dan roboh ketika kapal tersebut berlayar di bawahnya.

Angkatan Laut Meksiko mengatakan di media sosial pada Sabtu malam bahwa 22 orang terluka di atas kapal, 19 di antaranya menerima perawatan medis di rumah sakit setempat, dan dari jumlah tersebut, tiga orang mengalami luka serius.

Tidak ada operasi penyelamatan yang diperlukan karena tidak ada yang jatuh ke air, tambah angkatan laut itu pada Minggu, (18/5/2025).

Wali Kota New York City Eric Adams mengatakan di X bahwa dua dari 277 orang di dalamnya saat itu telah meninggal dan dua lainnya masih dalam kondisi kritis.

Para kadet angkatan laut yang mengenakan seragam putih terlihat tergantung di palang kapal setelah kecelakaan itu.

"Tidak ada yang jatuh ke air; mereka semua terluka di dalam kapal," kata seorang pejabat polisi, sebagaimana dilansir Reuters.