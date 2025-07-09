Advertisement
HOME NEWS JABAR

Longsor di Bojonggenteng Sukabumi, 1 Anak Tewas dan 2 Kritis

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |12:50 WIB
Longsor di Bojonggenteng Sukabumi, 1 Anak Tewas dan 2 Kritis
Longsor di Bojonggenteng Sukabumi (foto: dok BPBD)
SUKABUMI - Hujan deras menyebabkan dua rumah di Desa Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tertimbun longsor pada Rabu (9/7/2025), sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Akibat peristiwa tersebut, tiga anak menjadi korban tertimbun material longsor. Satu orang dilaporkan tewas, sementara dua lainnya mengalami kondisi kritis. Korban tewas bernama Ibrahim (15), sedangkan korban kritis yakni Ugi (15) dan Said (8).

Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna mengatakan, dua rumah mengalami kerusakan berat akibat tertimbun longsor.

"Kejadian pertama terjadi di rumah milik Ibu Yuyu (45) yang berlokasi di Kampung Bojonggenteng RT 02/01. Longsor mengakibatkan satu anak bernama Ugi menjadi korban," ujar Daeng.

Daeng menambahkan, setelah tertimbun material longsor yang menimpa rumahnya, Ugi ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan segera dibawa ke Rumah Sakit Bebita Pakuwon untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Kejadian kedua menimpa rumah milik Ibu Ita (51) yang berlokasi di Kampung Babakan RT 17/06. Longsor menyebabkan dua anak, yakni Ibrahim dan Said, tertimbun," lanjut Daeng.

Ibrahim dinyatakan tewas di lokasi kejadian, sedangkan Said mengalami sesak napas dan kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dari petugas medis.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
