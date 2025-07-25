KPK Telusuri Aliran Uang Pembelian Harley Davidson Milik Eks Stafsus Menaker

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri sumber dana pembelian sepeda motor Harley Davidson, milik mantan staf khusus (stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) era Ida Fauziah, Risharyudi Triwibowo (RYT), yang sebelumnya telah disita oleh penyidik.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa penelusuran ini dilakukan secara bertahap untuk mengungkap aliran uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

“Pelan-pelan, kami sedang menyusuri uang-uang tersebut,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/7/2025).

Asep menjelaskan, bahwa uang tersebut merupakan bagian dari total penerimaan senilai Rp53,7 miliar yang berasal dari para tersangka dan pihak terkait dalam perkara di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Salah satunya adalah sepeda motor ini. Uang itu mengalir kepada stafsus. Kami sedang mencari dan menggali informasi lebih lanjut dari stafsus yang menerima,” jelasnya.