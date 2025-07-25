Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Telusuri Aliran Uang Pembelian Harley Davidson Milik Eks Stafsus Menaker 

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |08:30 WIB
KPK Telusuri Aliran Uang Pembelian Harley Davidson Milik Eks Stafsus Menaker 
Motor Harley Davidson Milik Eks Stafsus Menaker Ida Fauziyah (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri sumber dana pembelian sepeda motor Harley Davidson, milik mantan staf khusus (stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) era Ida Fauziah, Risharyudi Triwibowo (RYT), yang sebelumnya telah disita oleh penyidik.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa penelusuran ini dilakukan secara bertahap untuk mengungkap aliran uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

“Pelan-pelan, kami sedang menyusuri uang-uang tersebut,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jumat  (24/7/2025).

Asep menjelaskan, bahwa uang tersebut merupakan bagian dari total penerimaan senilai Rp53,7 miliar yang berasal dari para tersangka dan pihak terkait dalam perkara di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Salah satunya adalah sepeda motor ini. Uang itu mengalir kepada stafsus. Kami sedang mencari dan menggali informasi lebih lanjut dari stafsus yang menerima,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178922//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-tgUe_large.jpg
KPK Sita Rp4,6 Miliar Hasil Kebun Sawit Terkait TPPU Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178629//nusron-ipMe_large.jpg
Datang ke KPK, Nusron Wahid Bahas Celah Korupsi di ATR/BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178578//kpk-6F0g_large.jpg
KPK Tetapkan 1 ASN Jadi Tersangka Kasus Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178528//pemerintah-fYrZ_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Gubernur Cantik Sherly Tjoanda Sambangi KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178369//wadir_penindakan_kortas_tipidkor_polri_kombes_bhakti_eri_nurmansyah-LEQc_large.jpg
Polri Sita Aset Kasus Korupsi Pengelolaan Blok Migas Langgak PT SPR, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178378//kpk_periksa_biro_perjalanan_terkait_dugaan_korupsi_kuota_haji-egrP_large.jpg
Usai Jatim, KPK Periksa Biro Perjalanan di Yogyakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement