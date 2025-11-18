DK PBB Setujui Rencana Perdamaian Gaza Usulan Trump

JAKARTA – Dewan Keamanan PBB telah menyetujui resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang mendukung rencana 20 poin Donald Trump untuk Gaza. Rencana tersebut mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang menurut AS telah ditawarkan oleh beberapa negara yang tidak disebutkan namanya untuk berkontribusi.

Resolusi itu didukung oleh 13 negara – termasuk Inggris, Prancis, dan Somalia – tanpa ada yang menentang. Rusia dan China memilih abstain.

Hamas menolak resolusi tersebut dengan alasan gagal memenuhi hak dan tuntutan Palestina. Rencana itu disebut “memaksakan mekanisme perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami dan faksi-faksi mereka,” kata kelompok itu di Telegram, sebagaimana dilansir BBC.

“Menugaskan pasukan internasional dengan tugas dan peran di Jalur Gaza, termasuk melucuti senjata perlawanan, melucuti netralitasnya, dan mengubahnya menjadi pihak dalam konflik yang mendukung pendudukan,” tambahnya.

Menurut laporan dalam draf terbaru, sebagian peran ISF adalah mengupayakan “penonaktifan permanen senjata dari kelompok bersenjata non-negara” – termasuk Hamas – serta melindungi warga sipil dan jalur bantuan kemanusiaan. Hal ini akan mengharuskan Hamas, yang dilarang sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara Barat, menyerahkan senjatanya – sesuatu yang menjadi bagian dari rencana perdamaian Trump.