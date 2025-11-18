Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump: AS Akan Jual Jet Tempur F-35 ke Arab Saudi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |08:45 WIB
Trump: AS Akan Jual Jet Tempur F-35 ke Arab Saudi
Jet tempur F-35.
A
A
A

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (17/11/2025) mengatakan ia sedang mempertimbangkan untuk menyetujui penjualan jet tempur F-35 ke Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan Trump hanya beberapa jam sebelum Putra Mahkota Mohammed bin Salman dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih pada Selasa (18/11/2025).

“Saya akan mengatakan bahwa kami akan melakukannya. Kami akan menjual F-35,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya apakah ia berencana menjual jet tempur canggih tersebut ke Arab Saudi.

Trump sebelumnya, pada Jumat (14/11/2025), menyebut Riyadh telah menunjukkan minat kuat untuk membeli pesawat canggih buatan Lockheed Martin itu. “Mereka ingin membeli banyak jet,” ujarnya sebagaimana dilansir Middle East Monitor. “Mereka telah meminta saya untuk meninjaunya. Mereka ingin membeli banyak jet ‘35’, tetapi sebenarnya mereka ingin lebih dari sekadar jet tempur itu.”

 

Halaman:
1 2
      
