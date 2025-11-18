Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |11:24 WIB
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
Ilustrasi Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu/Foto: Anadolu
JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pembicaraan tersebut fokus membahas situasi di Gaza, implementasi gencatan senjata, hingga isu destabilisasi di Timur Tengah.

Kantor Kepresidenan Rusia, Kremlin, Selasa (18/11/2025), merilis isi pembicaraan via telefon kedua pemimpin tersebut. Intinya Putin dan Netanyahu bertukar pandangan menyeluruh mengenai perkembangan di kawasan tersebut.

"Pertukaran pandangan yang mendalam mengenai situasi di kawasan Timur Tengah. Termasuk perkembangan di Jalur Gaza dalam konteks implementasi perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan," bunyi pernyataan Kremlin.

Selain Gaza, pembahasan juga mencakup status quo seputar program nuklir Iran dan isu-isu yang berkaitan dengan kontribusi terhadap stabilisasi lebih lanjut di Suriah.

Perundingan ini dilakukan menyusul kehancuran parah yang dialami Gaza akibat operasi militer Israel. Zionis Israel telah menewaskan lebih dari 69.000 orang, mayoritas di antaranya adalah wanita dan anak-anak, sejak serangan dimulai pada Oktober 2023. Ofensif tersebut telah mengubah Jalur Gaza menjadi puing-puing.

Adapun perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah berlaku efektif sejak 10 Oktober 2025. Fase pertama dari kesepakatan tersebut mencakup pembebasan sandera Israel sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina.

Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan penetapan mekanisme pemerintahan baru tanpa melibatkan Hamas.
 

(Fetra Hariandja)

      
