Kelompok Bersenjata Culik 25 Siswi Asrama di Nigeria

JAKARTA – Orang-orang bersenjata menyerang dan menculik 25 siswi sekolah serta menewaskan setidaknya satu staf dari sebuah sekolah menengah atas di Nigeria barat laut pada Senin (18/11/2025), kata pihak berwenang.

Juru Bicara Kepolisian, Nafi’u Abubakar Kotarkoshi, mengatakan bahwa para siswi tersebut diculik dari asrama mereka pada Senin pukul 4 pagi. Para penyerang dipersenjatai dengan “senjata canggih” dan sempat baku tembak dengan penjaga sebelum menculik para siswi dari sekolah di Maga, wilayah Danko-Wasagu, tambahnya.

“Tim gabungan saat ini sedang menyisir jalur-jalur yang diduga sebagai jalur pelarian dan hutan-hutan di sekitarnya dalam operasi pencarian dan penyelamatan terkoordinasi yang bertujuan menemukan kembali para siswi yang diculik dan menangkap para pelaku,” kata Kotarkoshi, sebagaimana dilansir Associated Press.

Menurut Kotarkoshi, satu orang tewas dan satu lainnya luka-luka. Namun, seorang warga yang mengatakan putri dan cucunya diculik dalam penggerebekan tersebut menyebut jumlah korban tewas mencapai dua orang.

“Kami diberitahu bahwa para penyerang memasuki sekolah dengan banyak sepeda motor. Mereka pertama-tama langsung menuju rumah guru dan membunuhnya sebelum membunuh penjaga sekolah,” kata Abdulkarim Abdullahi Maga.

Polisi belum mengonfirmasi kematian kedua.

Sejauh ini, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas penculikan para siswi dari sekolah asrama di negara bagian Kebbi, dan motif mereka belum jelas.