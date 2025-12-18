Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin: Rusia Akan Rebut Lebih Banyak Wilayah Ukraina Jika Pembicaraan Damai Digagalkan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |11:09 WIB
JAKARTA – Presiden Vladimir Putin mengatakan pada Rabu (17/12/2025) bahwa Rusia akan merebut lebih banyak wilayah di Ukraina dengan kekuatan militer jika Kyiv dan para politisi Eropa menolak tuntutan Kremlin dalam pembahasan proposal Amerika Serikat untuk penyelesaian konflik secara damai.

Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan dengan Rusia, dan secara terpisah dengan Kyiv serta para pemimpin Eropa, mengenai proposal untuk mengakhiri perang di Ukraina, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Kyiv dan sekutu-sekutu Eropa prihatin dengan tuntutan konsesi teritorial Ukraina, sementara Ukraina menginginkan jaminan keamanan yang lebih kuat.

Pada pertemuan tahunan Kementerian Pertahanan, Putin mengatakan bahwa pasukan Rusia sedang maju di semua lini dan akan mencapai tujuannya dengan kekuatan militer atau melalui diplomasi.

“Jika pihak lawan dan para pendukung asing mereka menolak untuk terlibat dalam diskusi substantif, Rusia akan mencapai pembebasan tanah bersejarahnya dengan cara militer,” kata Putin.

Rusia mengatakan menguasai sekitar 19% wilayah Ukraina, termasuk Semenanjung Krimea yang dianeksasi pada 2014, serta sebagian besar wilayah Donbas timur, sebagian besar wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, serta sebagian kecil dari empat wilayah lainnya.

 

