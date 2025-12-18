Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Laporan IMF Ingatkan Pakistan: Akuntabilitas Ancam Pertumbuhan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |15:23 WIB
Laporan IMF Ingatkan Pakistan: Akuntabilitas Ancam Pertumbuhan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Pertemuan terbaru Pakistan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) menghasilkan Penilaian Diagnostik Tata Kelola dan Korupsi yang komprehensif. Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb merespons laporan tersebut dengan mempresentasikannya sebagai "katalis" untuk reformasi institusional, bukan hanya sebagai dokumentasi masalah.

Pendekatan ini memiliki implikasi signifikan dalam konteks kebijakan publik. Sebaliknya, laporan IMF telah mendokumentasikan sejumlah temuan tentang tantangan tata kelola, kerentanan korupsi potensial, dan beberapa kelemahan kelembagaan yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan ekonomi Pakistan.

Respons pemerintah menunjukkan perbedaan perspektif. Sementara pemerintah melihat laporan ini sebagai peluang untuk reformasi, beberapa pengamat melihatnya sebagai konfirmasi atas tantangan yang telah lama diidentifikasi.

Temuan Utama Laporan IMF

Dilansir Daily Mirror, Kamis, (18/12/2025), laporan IMF, yang diterbitkan dengan persetujuan kementerian keuangan Pakistan, mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan. Laporan ini mencatat kelemahan dalam akuntabilitas sektor publik, kurangnya transparansi dalam sistem pengambilan keputusan, dan keberadaan kelompok-kelompok dengan pengaruh khusus dalam sektor-sektor ekonomi utama. Temuan-temuan ini mencakup tantangan di tingkat federal, provinsi, dan lokal.

 

      
