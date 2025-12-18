Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral, Hujan Salju di Arab Saudi Ubah Gurun Jadi Putih Berselimut Kristal Es

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |18:57 WIB
Viral, Hujan Salju di Arab Saudi Ubah Gurun Jadi Putih Berselimut Kristal Es
Salju turun di Arab Saudi. (Foto: Tangkapan media sosial)
JAKARTA Arab Saudi yang identik dengan gurun pasir panas dilaporkan mengalami hujan salju, yang turun di beberapa wilayah pekan ini. Warga melaporkan salju turun di sekitar Hail dan wilayah gurun pedalaman lainnya, menyelimuti kendaraan, rumah, dan ladang dengan kristal es tebal, mengubah lingkungan yang biasanya gersang menjadi putih dan terasa dingin.

Video yang beredar daring menunjukkan jalanan dan atap rumah tertutup salju saat warga mendokumentasikan fenomena langka ini. Departemen Meteorologi Arab Saudi telah memperingatkan bahwa sistem musim dingin saat ini dapat terus membawa kondisi yang tidak stabil. Prakiraan cuaca menyebutkan angin kencang dan hujan lebat dalam beberapa hari mendatang, dan para pejabat mendesak warga untuk tetap waspada, menghindari jalan yang tergenang air, serta mengikuti imbauan keselamatan karena kondisi dapat berubah cepat antara hujan dan salju.

Platform media sosial dibanjiri visual salju di Arab Saudi, yang memicu reaksi bangga dan terkejut. Unggahan dari wilayah barat laut menyoroti salju langka di pegunungan Tabuk, di mana jalan raya berkelok dan puncak berbatu diselimuti salju putih. Rekaman juga menunjukkan salju di Jabal Al-Lawz, Tabuk, wilayah yang dikenal kadang menerima salju selama sistem musim dingin yang kuat.

Meskipun visual terkini menarik perhatian baru, Arab Saudi pernah menyaksikan peristiwa langka serupa di masa lalu. Pada Januari 2022, sebagian wilayah Tabuk mengalami hujan salju lebat, dengan beberapa daerah menerima salju hingga 30 sentimeter.

 

