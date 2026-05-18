Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Beri Peringatan Keras: Teluk Oman Bisa Jadi Kuburan Kapal Perang AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |17:42 WIB
Iran Beri Peringatan Keras: Teluk Oman Bisa Jadi Kuburan Kapal Perang AS
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Pejabat Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa Teheran dapat merespons secara militer terhadap blokade yang diberlakukan Washington terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Penasihat Senior Pemimpin Iran Mohsen Rezaei mengatakan bahwa jika opsi ini diambil, Teluk Oman bisa menjadi "kuburan" bagi kapal perang Amerika.

Berbicara di televisi pemerintah Iran pada Minggu, Rezaei mengatakan kesabaran Iran terhadap pembatasan maritim yang sedang berlangsung telah habis setelah berminggu-minggu aktivitas pengiriman terganggu.

“Semakin lama mereka melanjutkan blokade angkatan laut terhadap Iran, semakin besar kerusakan yang akan ditimbulkan terhadap ekonomi dunia,” kata Rezaei sebagaimana dilansir RT. “Kami menyarankan militer AS untuk mencabut blokade sebelum Teluk Oman berubah menjadi kuburan mereka.”

Rezaei, mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), berpendapat bahwa Teheran memiliki dasar kuat untuk merespons secara militer terhadap tindakan perang, karena menurutnya blokade tersebut setara dengan perang.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan operasi angkatan laut pada 13 April, yang melemahkan upaya diplomatik tidak langsung yang dimediasi oleh Pakistan. Meskipun Washington dan Teheran mendeklarasikan gencatan senjata yang rapuh pada 8 April, kedua pihak terus menolak syarat-syarat satu sama lain untuk penyelesaian yang lebih luas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218762//kapal-I5sC_large.jpg
Konflik AS–Iran Tekan Premi Reasuransi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218776//prabowo-wZzM_large.jpg
Dampak Perang, Prabowo Ungkap Banyak Negara Minta Beras dan Pupuk dari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/18/3218612//viral-Yl4Q_large.jpg
Teknologi Rudal Tomahawk AS Dikloning Militer Iran dari Misil yang Gagal Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/18/3218690//asap_terlihat_menyusul_serangan_iran_terhadap_fasilitas_militer_as_di_bahrain-vJeL_large.jpg
Diprakarsai Arab Saudi, Negara Teluk Dilaporkan Pertimbangkan Pakta Non-Agresi dengan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/18/3218178//ilustrasi-sNY2_large.jpg
Iran Ancam Perkaya Uranium 90 Persen Jika AS dan Israel Kembali Menyerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/18/3218165//ilustrasi-n2We_large.jpg
Laporan Intelijen AS: 90 Persen Fasilitas Rudal Bawah Tanah Iran Tetap Beroperasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement