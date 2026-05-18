Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kereta Tabrak Bus Tewaskan 8 Orang, Masinis Terbukti Positif Narkoba

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |07:05 WIB
Kereta Tabrak Bus Tewaskan 8 Orang, Masinis Terbukti Positif Narkoba
Tabrakan kereta dengan bus di Thailand menewaskan 8 orang dan melukai puluhan lainnya.
A
A
A

BANGKOK – Pengemudi atau masinis kereta barang yang terlibat dalam tabrakan fatal dengan bus umum di Bangkok, Thailand, dinyatakan positif menggunakan narkoba dan didakwa atas kelalaian mengemudi secara sembrono, kata pihak berwenang.

Tabrakan yang terjadi di perlintasan kereta api Asoke-Din Daeng pada Sabtu (16/5/2026) sore itu melibatkan kereta yang menghantam bus umum yang tengah berhenti di jalur kereta api.

Bus tersebut terbakar, menewaskan delapan orang dan melukai puluhan lainnya. Laporan awal menunjukkan bahwa bus tersebut terjebak di jalur kereta api karena lalu lintas yang padat, sehingga mencegah palang perlintasan turun dengan benar.

Perlintasan kereta api Asoke-Din Daeng terkenal ramai dan merupakan salah satu persimpangan tersibuk di Bangkok.

Baik pengemudi bus maupun petugas yang bertanggung jawab menurunkan palang perlintasan—yang dilakukan secara manual—juga telah didakwa, kata polisi, sebagaimana dilansir BBC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/40/3218889//jadwal_final_thailand_open_2026_humas_pp_pbsi-I3OQ_large.jpg
Jadwal Final Thailand Open 2026: Leo/Daniel Ingin Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/18/3218871//kereta_api-1SM8_large.jpg
Breaking News: Kereta Tabrak Bus hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/16/3218682//nagatitan_chaiyaphumensis-h9yG_large.jpg
Kerangka Dinosaurus Terbesar di Asia Tenggara Ditemukan di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/338/3218485//kai_tutup_perlintasan-YdDM_large.jpg
KAI Tutup Perlintasan Liar Tebet-Cawang untuk Cegah Kecelakaan Fatal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218286//soerjanto_tjahjono-xl1Y_large.jpg
Kasus Kecelakaan KA di Bekasi Timur, KNKT Bakal Bongkar Black Box Taksi Green SM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218265//ketua_knkt_soerjanto_tjahjono-mBnT_large.jpg
KNKT Belum Bisa Pastikan Tenggat Investigasi Kecelakaan KA di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement