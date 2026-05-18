Kereta Tabrak Bus Tewaskan 8 Orang, Masinis Terbukti Positif Narkoba

Tabrakan kereta dengan bus di Thailand menewaskan 8 orang dan melukai puluhan lainnya.

BANGKOK – Pengemudi atau masinis kereta barang yang terlibat dalam tabrakan fatal dengan bus umum di Bangkok, Thailand, dinyatakan positif menggunakan narkoba dan didakwa atas kelalaian mengemudi secara sembrono, kata pihak berwenang.

Tabrakan yang terjadi di perlintasan kereta api Asoke-Din Daeng pada Sabtu (16/5/2026) sore itu melibatkan kereta yang menghantam bus umum yang tengah berhenti di jalur kereta api.

Bus tersebut terbakar, menewaskan delapan orang dan melukai puluhan lainnya. Laporan awal menunjukkan bahwa bus tersebut terjebak di jalur kereta api karena lalu lintas yang padat, sehingga mencegah palang perlintasan turun dengan benar.

Perlintasan kereta api Asoke-Din Daeng terkenal ramai dan merupakan salah satu persimpangan tersibuk di Bangkok.

Baik pengemudi bus maupun petugas yang bertanggung jawab menurunkan palang perlintasan—yang dilakukan secara manual—juga telah didakwa, kata polisi, sebagaimana dilansir BBC.