Kecelakaan Bus Sekolah Tewaskan 21 Orang, Sebagian Besar Anak-Anak

KAMPALA - Sebuah bus yang penuh dengan anak-anak sekolah yang baru saja pulang dari perjalanan wisata tergelincir dari jalan di Uganda. Insiden ini menewaskan setidaknya 20 anak-anak dan satu orang dewasa.

Bus dari Sekolah Dasar King David di ibu kota, Kampala, sedang dalam perjalanan pulang dari perjalanan sekolah ke Air Terjun Sipi di Distrik Kapchorwa pada Kamis (16/7/2026) malam ketika tergelincir dari jalan, menurut penyelidikan awal oleh pihak kepolisian.

"Pengemudi dilaporkan kehilangan kendali atas kendaraan, yang kemudian tergelincir dari jalan, menabrak batu besar di pinggir jalan, dan terbalik," kata polisi dalam sebuah pernyataan di media sosial X pada Jumat (17/7/2026).

"Kecelakaan itu merenggut nyawa satu orang dewasa dan 20 siswa, sementara tiga orang dewasa dan beberapa anak lainnya mengalami luka-luka," tambahnya, sebagaimana dilansir TRT. Pendiri Sekolah Dasar King David dilaporkan termasuk di antara korban tewas.

Polisi membagikan gambar bus yang hancur dan terbalik tersebut, serta menyatakan bahwa penyelidikan saat ini sedang berlangsung. Sejumlah anak dan orang dewasa yang terluka kini tengah menerima perawatan medis.

Menteri Pemerintahan Daerah, Balaam Barugahara Ateenyi, mengatakan bahwa ia telah mengunjungi anak-anak yang terluka bersama Menteri Negara Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, dan Hubungan Industrial, Simon Mulongo.

Keselamatan Jalan di Uganda

Kecelakaan bus yang fatal relatif sering terjadi di Uganda. Insiden ini menyusul kecelakaan pada bulan Mei lalu yang melibatkan bus Sekolah Menengah Gulu di Kigumba yang menewaskan seorang kondektur dan melukai 17 siswa. Selain itu, kecelakaan lain di Distrik Gomba juga sempat menewaskan enam orang yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara pernikahan.