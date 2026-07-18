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Detik-Detik Gempa Dahsyat M7,3 Guncang Lepas Pantai Meksiko, Korban Jiwa Nihil

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |09:19 WIB
Detik-Detik Gempa Dahsyat M7,3 Guncang Lepas Pantai Meksiko, Korban Jiwa Nihil
Warga dievakuasi saat gempa di Meksiko (Foto: BBC)
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MEKSIKO - Gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,3 mengguncang wilayah lepas pantai selatan Meksiko pada Jumat (17/7/2026) malam. Gempa tersebut memicu peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah di kawasan Pasifik.

Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan signifikan yang dilaporkan di Meksiko dan Guatemala akibat gempa tersebut, melansir BBC. Meski, guncangan juga dirasakan hingga El Salvador.

Sekretaris Angkatan Laut Meksiko, Laksamana Raymundo Morales, mengatakan tidak ada dampak serius akibat gempa tersebut. Namun, masyarakat tetap disarankan untuk menjauhi wilayah pantai.

Sistem Peringatan Tsunami Amerika Serikat memperingatkan kemungkinan adanya "gelombang tsunami berbahaya" di sepanjang pantai Meksiko dan Guatemala. Sistem tersebut kemudian mencatat gelombang setinggi 0,3 meter (1,1 kaki) di atas permukaan air pasang di Puerto Madero dan Chiapas, Meksiko.

Beberapa jam setelah peringatan awal dikeluarkan, pusat peringatan tsunami menyatakan ancaman telah berlalu. Meski demikian, masyarakat di wilayah terdampak tetap diminta untuk, "tetap waspada dan berhati-hati seperti biasa di dekat laut".

Gempa tersebut terjadi di dekat kota nelayan Puerto Madero, Meksiko, pada pukul 08.49 waktu setempat atau 14.49 GMT, Jumat. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), gempa tersebut memiliki kedalaman 15,2 kilometer.

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Topik Artikel :
Meksiko Gempa Meksiko gempa
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