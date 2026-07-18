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Korban Tewas Gempa Venezuela Hampir Tembus 5.000 Jiwa

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |13:56 WIB
Korban Tewas Gempa Venezuela Hampir Tembus 5.000 Jiwa
Evakuasi Korban Gempa Venezuela (foto: AP News)
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CARACAS - Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi ganda yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Berdasarkan data terbaru pemerintah Venezuela, korban tewas kini mencapai 4.930 orang, atau bertambah 101 jiwa dibandingkan laporan sehari sebelumnya.

Dilansir dari bnonews, Sabtu (18/7/2026). Dalam laporan resmi yang dirilis pada Kamis 16 Juli 2026, pemerintah juga mencatat 16.740 orang mengalami luka-luka, sementara 6.462 korban berhasil diselamatkan dari reruntuhan.

Selain itu, sebanyak 35.781 pasien telah mendapatkan perawatan medis, meningkat 909 orang dibandingkan data sebelumnya. Pemerintah juga menyebut 128.324 keluarga telah menerima bantuan kemanusiaan.

Aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Hingga laporan terbaru, otoritas mencatat 1.308 gempa susulan, atau bertambah 24 kali dibandingkan hari sebelumnya.

 

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