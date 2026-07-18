Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Tangguhkan MoU dengan AS, Peringatkan Dampak terhadap Stabilitas Energi Global

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |22:30 WIB
Iran Tangguhkan MoU dengan AS, Peringatkan Dampak terhadap Stabilitas Energi Global
AS Serang Iran (Foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Iran menyatakan menangguhkan komitmennya terhadap Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Islamabad dengan Amerika Serikat. Keputusan itu diambil setelah Teheran menuding Washington melanggar seluruh komitmen dalam kesepakatan tersebut di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengatakan penangguhan dilakukan karena Amerika Serikat dinilai tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam kerangka MoU.

"AS telah melanggar dan menangguhkan semua komitmennya dalam kerangka MoU Islamabad," ujar Gharibabadi, seperti dilansir dari Aljazeera, Sabtu (18/7/2026).

Menurut dia, Iran juga menghentikan pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian tersebut karena saat ini pemerintah tengah memprioritaskan upaya mempertahankan keamanan negara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Khuzestan Bidang Keamanan, Valiollah Hayati, mengklaim Amerika Serikat telah melancarkan serangan terhadap sedikitnya 95 lokasi di Provinsi Khuzestan dalam 10 hari terakhir.

Hayati menyebut serangan tersebut mencakup 12 wilayah di provinsi yang berada di barat daya Iran. Berdasarkan laporan otoritas setempat, sedikitnya delapan warga sipil dilaporkan meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/18/3230879//rudal-rRgJ_large.jpg
Iran Serang Pangkalan Militer AS di Kuwait dan Bahrain, Sirene Bahaya hingga Wilayah Udara Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/18/3230866//perang-fQki_large.jpg
AS Mengganas, Hantam Iran Bertubi-tubi Bidik Bunker Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230713//menteri_pelindungan_pekerja_migran_indonesia_mukhtarudin-Jzpw_large.jpg
Eskalasi Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Evakuasi PMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/18/3230636//donald_trump-A6mh_large.jpg
Trump Sesumbar AS Menang Besar di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/18/3230617//iran_dan_as-YxCz_large.jpg
AS Bombardir Jembatan Bandar-e Khamir Iran, Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/18/3230601//ilustrasi-ZJGx_large.jpg
Serangan AS Masuki Hari Kelima, Iran Terus Hantam Pangkalan Militer di Teluk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement