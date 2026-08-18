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Peringati HUT Ke-81 RI di Rumania, WNI dan Diaspora Perkuat Semangat Persatuan dan Kepedulian

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |15:40 WIB
Peringati HUT Ke-81 RI di Rumania, WNI dan Diaspora Perkuat Semangat Persatuan dan Kepedulian
Duta Besar RI untuk Rumania merangkap Republik Moldova, Meidyatama Suryodiningrat berpidato pada peringatan HUT Ke-81 RI di KBRI Bucharest, Rumania.
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BUCHAREST - Warga negara Indonesia (WNI) di Rumania memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI dengan penuh semangat kebangsaan dan kebersamaan di KBRI Bucharest pada Senin (17/8/2026). Acara ini dihadiri jajaran KBRI Bucharest, Dharma Wanita Persatuan KBRI Bucharest, mahasiswa, pekerja migran Indonesia, diaspora Indonesia, masyarakat Indonesia lainnya yang bermukim di Rumania, serta sejumlah warga Rumania, termasuk sahabat Indonesia dan tamu undangan.

Duta Besar RI untuk Rumania merangkap Republik Moldova, Meidyatama Suryodiningrat, menyampaikan semangat dalam upacara hari ini menjadi bukti bahwa jarak tidak memadamkan semangat keindonesiaan warga Indonesia di Rumania dan Republik Moldova yang berada jauh dari tanah air.

Duta Besar Meidyatama Suryodiningrat menekankan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan hanya momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.

“Di tengah perayaan kemerdekaan, perhatian dan doa juga kita tujukan kepada saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi beberapa waktu lalu,” kata Duta Besar Meidyatama Suryodiningrat.

Peringatan ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” di KBRI Bucharest berlangsung khidmat dan sederhana. Rangkaian kegiatan meliputi upacara pengibaran bendera Merah Putih dan acara kebersamaan, termasuk lomba mengenakan pakaian daerah Indonesia.

Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) KBRI Bucharest yang terdiri dari 12 orang WNI di Rumania dengan sigap mengibarkan bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta upacara mengikuti prosesi dengan sikap sempurna, memberikan penghormatan kepada bendera Merah Putih dan mengenang Proklamasi Kemerdekaan RI 81 tahun silam.

 

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