Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan Presiden Kosovo Hashim Thaci Divonis 25 Tahun Penjara atas Kejahatan Perang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |01:05 WIB
Mantan Presiden Kosovo Hashim Thaci Divonis 25 Tahun Penjara atas Kejahatan Perang
Mantan Presiden Serbia Hashm Thaci.
A
A
A

PRISTINA – Pengadilan kejahatan perang Kosovo menyatakan mantan Presiden Hashim Thaci bersalah atas empat dakwaan kejahatan perang yang dilakukan selama perang kemerdekaan negara itu dari Serbia.

Thaci (58) dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada Rabu (16/9/2026) atas berbagai kejahatan—termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan ilegal—yang dilakukannya saat menjabat sebagai komandan tertinggi Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) yang beretnis Albania, selama masa pemisahan wilayah tersebut dari Serbia yang diwarnai kekerasan pada tahun 1990-an.

Kosovo Specialist Chambers (KSC) di Den Haag, Belanda, menyatakan Thaci bersalah atas pembunuhan terhadap 96 lawan politik dan orang-orang yang dianggap sebagai kolaborator pasukan keamanan Serbia oleh KLA selama konflik berlangsung.

Thaci membantah semua dakwaan tersebut.

Dengan mengenakan setelan jas dan dasi, ia berdiri dalam diam saat Hakim Ketua Charles Smith membacakan vonis hukuman.

Tiga mantan komandan senior KLA lainnya juga dijatuhi hukuman atas berbagai dakwaan berbeda. Jakup Krasniqi dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, Kadri Veseli divonis 18 tahun (termasuk masa penahanan yang telah dijalaninya), dan Rexhep Selimi divonis 13 tahun (termasuk masa penahanan yang telah dijalaninya). Putusan tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan banding.

Keempat pria tersebut dibebaskan dari enam dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan karena majelis hakim menilai jaksa penuntut gagal membuktikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil, demikian diwartakan Al Jazeera

‘Merugikan Kosovo’

Persidangan ini menuai kontroversi di Kosovo karena banyak warga Albania-Kosovo memandang KLA dan Thaci sebagai sosok yang dihormati berkat peran mereka dalam perang kemerdekaan tahun 1998–1999.

Menteri Luar Negeri Kosovo, Glauk Konjufca, mengecam putusan tersebut dan menyebutnya sebagai hal yang "mengerikan dan merugikan Kosovo".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/18/3210439//presiden_amerika_serikat_donald_trump-QJjf_large.jpeg
Kecam Trump, 100 Pakar Internasional Sebut Serangan AS ke Iran Berpotensi Kejahatan Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/18/3210097//ilustrasi-uAak_large.jpg
PBB: UU Hukuman Mati Israel Terhadap Warga Palestina Merupakan Kejahatan Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement