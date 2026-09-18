Swedia Usir Pejabat Iran, Teheran Langsung Balas: Diplomat Diberi Waktu 48 Jam

TEHERAN - Ketegangan diplomatik antara Iran dan Swedia meningkat. Iran memerintahkan seorang diplomat Swedia meninggalkan wilayahnya dalam waktu 48 jam, sebagai tindakan balasan setelah Stockholm mengusir seorang pejabat kedutaan Iran.

Kementerian Luar Negeri Iran menyebut, keputusan Swedia tersebut sebagai tindakan yang "tidak dapat dibenarkan". Teheran juga menuding Stockholm berada di bawah tekanan dan pengaruh pihak luar.

“Tidak diragukan lagi, tindakan pemerintah Swedia ini adalah hasil dari pengaruh rezim Zionis dan upaya untuk mengganggu aktivitas normal Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Stockholm,” kata Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita IRNA, seperti dilansir dari Aljazeera, Jumat (18/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Eropa Barat Kementerian Luar Negeri Iran, Alireza Yousefi, memanggil Duta Besar Swedia untuk Iran. Yousefi menyampaikan protes atas kebijakan Stockholm, termasuk apa yang disebut Iran sebagai "penampungan unsur dan kelompok teroris anti-Iran".

Iran juga menyatakan, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan nasionalnya, termasuk melalui tindakan timbal balik.

IRNA melaporkan, dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Swedia diberi tahu bahwa seorang diplomat Swedia di Teheran harus meninggalkan Iran dalam waktu 48 jam.